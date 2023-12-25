Billy Syahputra Buka Warung Seblak, Siap Tinggalkan Dunia Entertainment?

JAKARTA - Billy Syahputra baru saja membuka warung seblak miliknya. Hal tersebut terjadi usai ia kena mental gara-gara dihujat netizen.

Diketahui, banyak netizen yang menghujat Billy lantaran ia dianggap terkenal lewat jalur sang kakak, almarhum Olga Syahputra.

"Intinya adalah segala sesuatu kalau gue ngejalanin semuanya dari hati dan keinginan gue. Gua maunya walaupun usaha seblak tapi dari hati," ujar Billy Syahputra di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Selatan, Minggu, 24 Desember 2023.

Bisnis seblak ini menjadi bekal dirinya untuk mempersiapkan pensiun dari dunia entertainment. Sebab ia juga sadar bahwa dunia hiburan tidak akan selamanya.

Billy Syahputra buka warung seblak (Foto: Instagram/bilsky16)



