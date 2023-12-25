Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Billy Syahputra Buka Warung Seblak, Siap Tinggalkan Dunia Entertainment?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |00:10 WIB
Billy Syahputra Buka Warung Seblak, Siap Tinggalkan Dunia Entertainment?
Billy Syahputra buka warung seblak (Foto: Instagram/bilsky16)
A
A
A

JAKARTA - Billy Syahputra baru saja membuka warung seblak miliknya. Hal tersebut terjadi usai ia kena mental gara-gara dihujat netizen.

Diketahui, banyak netizen yang menghujat Billy lantaran ia dianggap terkenal lewat jalur sang kakak, almarhum Olga Syahputra.

"Intinya adalah segala sesuatu kalau gue ngejalanin semuanya dari hati dan keinginan gue. Gua maunya walaupun usaha seblak tapi dari hati," ujar Billy Syahputra di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Selatan, Minggu, 24 Desember 2023.

Bisnis seblak ini menjadi bekal dirinya untuk mempersiapkan pensiun dari dunia entertainment. Sebab ia juga sadar bahwa dunia hiburan tidak akan selamanya.

Billy Syahputra

Billy Syahputra buka warung seblak (Foto: Instagram/bilsky16)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173645/billy_syahputra_dan_vika_kolesnaya-RCQc_large.jpg
Istri Billy Syahputra Melahirkan Anak Pertama, Mak Vera: Ganteng kayak Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146162/billy_syahputra-y73T_large.jpg
Billy Syahputra Santai Tanggapi Isu Vika Kolesnaya Hamil Duluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146087/billy_syahputra-3zuo_large.jpg
Billy Syahputra Tanggapi Isu Nikah Siri dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3145974/billy_syahputra-2hsX_large.jpg
Anwar BAB Sebut Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya sudah Nikah Siri di Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141588/billy_syahputra-phnO_large.jpg
Billy Syahputra Buka Suara soal Isu Pengajian Jelang Menikah dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129289/billy_syahputra-pzTI_large.jpg
Vika Kolesnaya Kenakan Gaun Rancangan Ivan Gunawan di Hari Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement