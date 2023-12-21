Chef Haryo Pramoe Meninggal, Ternyata Sempat Keluhkan Hal Ini

JAKARTA - Chef Haryo Pramoe menghembuskan nafas terakhirnya gegara penyakit jantung yang diidapnya. Ternyata, sebelum meninggal dia sempat keluhkan hal ini.

Hal itu diutarakan oleh Josephine Imelda selaku istri Chef Haryo Pramoe. "Jadi memang sudah lama sakit jantung, sekira dua tahunan ini suka kambuh. Cuman dari kemarin, dia merasa menggigil badannya, mungkin karena berapa hari ini panasnya naik turun," jelas Josephine Imelda di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Kamis (21/12/2023).

Melihat sang suami kedinginan, alhasil dirinya mencoba memberikan obat untuk menurunkan demamnya tersebut.

"Kami kasih obat biasa saja, tapi indikasi dia sesak napas karena beliau enggak bilang itu," lanjutnya.

"Biasanya kalau kejadian itu kami cepat lariin ke rumah sakit harapan kami," katanya.

Josephine Imelda mengatakan dirinya memberikan saran kepada asisten rumah tangga di rumah untuk terus memantau kondisi sang suami.