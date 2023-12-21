Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dua Pekan Sebelum Meninggal, Chef Haryo Bikin Puisi buat Gaza

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:08 WIB
Dua Pekan Sebelum Meninggal, Chef Haryo Bikin Puisi buat Gaza
Chef Haryo Pramoe meninggal. (Foto: YouTube)
JAKARTA - Chef Haryo Pramoe meninggalkan jejak di dunia Tanah Air yang bikin semua orang terenyuh. Dua pekan sebelum meninggal dunia, pria yang punya nama lengkap Haryo Probogiri itu membuat puisi untuk Palestina di akun Instagram miliknya.

Puisi tersebut dijadikan caption untuk foto di mana dirinya berpose bersama Abdillah Onim atau Bang Onim, aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang fokus pada tragedi Palestina.

Puisi itu sendiri hingga berita ini diturunkan sudah disukai oleh ratusan pengguna Instagram. Banyak dari pengguna Instagram yang menunjukkan rasa sedih karena ternyata puisi tersebut merupakan lima unggahan Instagram terakhir Chef Haryo Pramoe sebelum meninggal dunia.

Nah, jika penasaran dengan puisi dari Chef Haryo Pramoe, yuk kita cermati sama-sama di bawah ini, Kamis (21/12/2023):

Langit semangka

Bangunan di roket

Rumah sakit hancur

Madrasah diratakan

Rumah ibadah runtuh

Oleh kaum pembenci tuhan

Anak anak dibunuh

Bintang fosfor bertaburan di udara

Manusia dibinasakan

Generasi semangka dilenyapkan

Duniapun diam

Halaman: 1 2
1 2
