JAKARTA - Chef Haryo Pramoe meninggalkan jejak di dunia Tanah Air yang bikin semua orang terenyuh. Dua pekan sebelum meninggal dunia, pria yang punya nama lengkap Haryo Probogiri itu membuat puisi untuk Palestina di akun Instagram miliknya.
Puisi tersebut dijadikan caption untuk foto di mana dirinya berpose bersama Abdillah Onim atau Bang Onim, aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang fokus pada tragedi Palestina.
Puisi itu sendiri hingga berita ini diturunkan sudah disukai oleh ratusan pengguna Instagram. Banyak dari pengguna Instagram yang menunjukkan rasa sedih karena ternyata puisi tersebut merupakan lima unggahan Instagram terakhir Chef Haryo Pramoe sebelum meninggal dunia.
Nah, jika penasaran dengan puisi dari Chef Haryo Pramoe, yuk kita cermati sama-sama di bawah ini, Kamis (21/12/2023):
Langit semangka
Bangunan di roket
Rumah sakit hancur
Madrasah diratakan
Rumah ibadah runtuh
Oleh kaum pembenci tuhan
Anak anak dibunuh
Bintang fosfor bertaburan di udara
Manusia dibinasakan
Generasi semangka dilenyapkan
Duniapun diam