Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Min Jung Melahirkan Anak Kedua, Lee Byung Hun Setia Menemani

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:00 WIB
Lee Min Jung Melahirkan Anak Kedua, Lee Byung Hun Setia Menemani
Lee Byung Hun dan Lee Min Jung dikaruniai anak kedua. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Aktor Lee Byung Hun dan sang istri, Lee Min Jung menyambut kelahiran anak kedua anak mereka. Kabar bahagia itu diumumkan agensi aktris Boys Over Flowers tersebut, pada 21 Desember 2023.

“Lee Min Jung melahirkan bayi perempuan, sore ini. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan keluarga menyambut bahagia kelahiran anggota baru mereka,” ujar MSteam Entertainment mewakili sang aktris, dikutip dari Soompi, pada Kamis (21/12/2023).

Lee Byung Hun yang diketahui tengah sibuk syuting serial Squid Game Season 2 dikabarkan menjadi suami siaga. Dia setia menemani sang istri sepanjang proses kelahiran anak perempuan mereka.

Lee Byung Hun dan Lee Min Jung dikaruniai anak kedua. (Foto: Allkpop)

Dengan kelahiran sang putri, maka lengkap kebahagiaan pasangan yang menikah pada 2013 ini. Seperti diketahui, Lee Byung Hun dan Lee Min Jung telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada 2015.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191831/yoon_bak-fXIc_large.jpg
Yoon Bak Umumkan Kehamilan Istri setelah 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189670/tiffany_young_dan_byun_yo_han-jXOL_large.jpg
Tiffany SNSD Tulis Surat untuk Fans usai Go Public dengan Byun Yo Han
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617/tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915/ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement