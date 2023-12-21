Lee Min Jung Melahirkan Anak Kedua, Lee Byung Hun Setia Menemani

SEOUL - Aktor Lee Byung Hun dan sang istri, Lee Min Jung menyambut kelahiran anak kedua anak mereka. Kabar bahagia itu diumumkan agensi aktris Boys Over Flowers tersebut, pada 21 Desember 2023.

“Lee Min Jung melahirkan bayi perempuan, sore ini. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan keluarga menyambut bahagia kelahiran anggota baru mereka,” ujar MSteam Entertainment mewakili sang aktris, dikutip dari Soompi, pada Kamis (21/12/2023).

Lee Byung Hun yang diketahui tengah sibuk syuting serial Squid Game Season 2 dikabarkan menjadi suami siaga. Dia setia menemani sang istri sepanjang proses kelahiran anak perempuan mereka.

Dengan kelahiran sang putri, maka lengkap kebahagiaan pasangan yang menikah pada 2013 ini. Seperti diketahui, Lee Byung Hun dan Lee Min Jung telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada 2015.*

(SIS)