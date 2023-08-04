Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Min Jung Hamil Anak Kedua, Lee Byung Hun Bahagia

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:10 WIB
Lee Min Jung Hamil Anak Kedua, Lee Byung Hun Bahagia
Lee Min Jun hamil anak kedua, Lee Byung Hun sambut bahagia. (Foto: Instagram/@216jung)
A
A
A

SEOUL – Aktris Lee Min Jung dan suaminya, Lee Byung Hun membagikan kabar gembira. Mereka tengah menyambut kelahiran anak keduanya.

Kabar kehamilan Lee Min Jung dibagikan oleh pihak agensinya, MSTEAM Entertainment. Lewat pernyataan resmi, pihak label membenarkan kabar bahagai kedua aktornya.

“Benar bahwa Lee Min Jung sedang hamil anak kedua. Baik Lee Min Jun dan Lee Byung Hun menyambut kehadiran putra keduanya, pasangan itu sedang berbahagia,” bunyi keterangan MSTEAM mengutip dari Allkpop, Jumat (4/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Lee Byung Hun dan Lee Min Jung menikah pada 2013 lalu. Mereka dikaruniai putra pertama bernama Jun Hoo di 2015. Setelah delapan tahun, Jun Hoo pun akan menjadi kakak.

Di sisi lain, Lee Min Jung terakhir kali terlihat di layar lebar lewat perannya di film komedi Switch yang dirilis Januari tahun ini. Sementara Lee Byung Hun tengah mempromosikan film terbarunya, Concrete Utopia yang tayang di bioskop 9 Agustus nanti. Dia juga tengah mempersiapkan Squid Game 2.

(lis)

