Difitnah Punya Hubungannya Spesial dengan Onyo, Sarwendah: Saya Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa

JAKARTA - Istri Ruben Onsu, Sarwendah, merasa difitnah netizen. Diketahui ia mendapatkan isu miring terkait hubungan dirinya dengan sang anak sambung, Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo.

Di akun Instagramnya, Sarwendah menyampaikan secara langsung curahan hati atas isu tersebut.

"Kalian pasti tau dong berita-berita, ya mungkin sekarang kita ngebahas tentang aku aja deh. Ini semua muncul karena komentar-komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang nggak pernah ada tapi terlihat kayaknya nyata banget," kata Sarwendah dikutip Okezone dari akun @sarwendah29, Senin (18/12/2023).

Sarwendah merasa isu yang beredar di media sosial seolah telah menjadi kenyataan dibenak banyak orang. Dia pun merasa sangat dirugikan atas penggiringan opini oknum netizen tak bertanggung jawab.

"Sepertinya tuh kalian tahu banget sama aku kalian mungkin tinggal bareng aku atau hidup bareng aku sampai kayaknya itu terlihat sangat nyata," lanjutnya.

Lebih jauh, Sarwendah kemudian mengaku perilaku netizen sangat tak adil bagi dirinya. Wanita tiga anak itu juga meyakini banyak masyarakat yang terpengaruh setelah membaca komentar liar warganet tentang hubungannya dengan Onyo.

"Buat aku ini adil nggak? Sama sekali nggak adil dong, karena semua tuduhan ini seperti nyata tapi sebenarnya tidak dan akhirnya kalian menggiring opini yang terjadi di media sosial," ujarnya.