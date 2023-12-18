Atta Halilintar Serius Lanjutkan Sekolah, Semangat saat Ambil Rapor Paket C

JAKARTA - Atta Halilintar semakin serius untuk menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda. Setelah mengambil ijazah SMP beberapa waktu lalu, suami Aurel Hermansyah ini langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan mengambil Paket C.

Terbaru, Atta pun membagikan foto dan video saat dirinya bertemu dengan gurunya di sekolah untuk mengambil rapor. Tak seperti kebanyakan murid lainnya yang diambilkan rapornya oleh orangtua atau walinya, Atta mengambil sendiri rapor semester satunya itu.

Bapak dari Ameena dan Azura ini tampak begitu antusias melihat rapor perdananya di jenjang SMA.

"Ambil rapor ujian SMA semester 1 ku. Dulu ibu Yayah nyamperin aku lagi jualan di lebak bulus buat anter buku," ujar Atta Halilintar dikutip dari unggahan akun @attahalilintar.

Atta pun berharap dirinya segera menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Seperti kebanyakan siswa lainnya, Atta tak sabar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadi seorang mahasiswa.

Atta Halilintar serius lanjutkan sekolah (Foto: Instagram/attahalilintar)





Atta pun turut mengungkap keinginan untuk membantu sekolah tempatnya untuk mengenyam pendidikan ini.

"Senang bisa ketemu ibu lagi dan lanjutin pendidikan… Semoga bisa segera lulus SMA, lanjut kuliah dan nyari magang. Semoga nanti bisa ikut bantu support sekolah ibu ya," jelasnya.

Melalui unggahan itu pula, Atta mengingatkan soal pentingnya pendidikan. Tak ada kata 'terlambat' untuk menuntut ilmu.