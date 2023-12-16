Serius dengan Marshanda, Vicky Preasetyo akan Temui Ben Kasyafani

JAKARTA - Kedekatan Marshanda dan Vicky Prasetyo belakangan menjadi sorotan. Setelah memajang foto kebersamaan mereka, Vicky pun kini mulai berani mengungkapkan keseriusannya dengan Marshanda.

Meski belum mengaku jika ia dan Marshanda menjalin hubungan asmara, Vicky menyebut jika dirinya adalah sosok yang paling dibutuhkan oleh ibu satu anak tersebut saat ini. Bahkan ia mengaku selalu saja ada saat Marshanda membutuhkannya.

"Aku ada lah di saat-saat dia rapuh, karena pria yang hebat itu bukan pria yang memiliki segalanya, tapi dia yang mampu ada di saat wanitanya sedang membutuhkan dia," ujar Vicky dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Menariknya, mantan suami Kalina Oktarani itu bahkan memiliki rencana untuk bertemu dengan mantan suami Marshanda, Ben Kasyafani. Bukan tanpa alasan, sebab, ia ingin menunjukkan keseriusannya pada Ben.

Vicky Prasetyo akan temui Ben Kasyafani demi Marshanda (Foto: Instagram/marshanda99)