Foto Bareng Marshanda Jadi Heboh, Vicky Prasetyo: Aku Selalu Ada Buat Dia

JAKARTA - Vicky Prasetyo buka suara terkait dirinya berfoto bareng dengan Marshanda. Bahkan, foto keduanya itu sempat menjadi perbincangan publik.

Mantan Suami Angel Lelga itu mengaku jika dirinya sudah lama mengagumi sosok Marshanda.

"Dari awal, aku mengagumi sosoknya caca, dari semenjak dia punya sinetron Bidadari sebagai Lala dan aku juga bilang sama dia," kata Vicky Prasetyo di YouTube Intens Investigasi, Jumat (15/12/2023).

Dia mengaku bila dirinya rela untuk berjalan kaki buat mencari televisi hanya untuk melihat Marshanda saat itu.