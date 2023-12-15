Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto Bareng Marshanda Jadi Heboh, Vicky Prasetyo: Aku Selalu Ada Buat Dia

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |05:15 WIB
Foto Bareng Marshanda Jadi Heboh, Vicky Prasetyo: Aku Selalu Ada Buat Dia
Vicky Prasetyo bicara soal kedekatan dengan Marshanda. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo buka suara terkait dirinya berfoto bareng dengan Marshanda. Bahkan, foto keduanya itu sempat menjadi perbincangan publik.

Mantan Suami Angel Lelga itu mengaku jika dirinya sudah lama mengagumi sosok Marshanda.

"Dari awal, aku mengagumi sosoknya caca, dari semenjak dia punya sinetron Bidadari sebagai Lala dan aku juga bilang sama dia," kata Vicky Prasetyo di YouTube Intens Investigasi, Jumat (15/12/2023).

Dia mengaku bila dirinya rela untuk berjalan kaki buat mencari televisi hanya untuk melihat Marshanda saat itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187207/vicky_prasetyo-4g9o_large.jpg
Insanul Fahmi Nangis Perselingkuhannya Terkuak, Vicky Prasetyo: Kalau Nakal Jangan Cengeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170697/kalina_oktarani_dan_vicky_prasetyo-szhj_large.jpg
Vicky Prasetyo Minta Kalina Oktarani Move On darinya: Setop Jual Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124484/vicky_prasetyo-SipY_large.jpg
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124346/vicky_prasetyo-wi8p_large.jpg
Tak Ada yang Urus, Vicky Prasetyo Berat Jalani Ramadhan Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124304/vicky_prasetyo-vY9J_large.jpg
Lebaran, Vicky Prasetyo Siapkan THR Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011739/anak-vicky-prasetyo-masuk-rumah-sakit-gegara-dbd-dan-gejala-tipes-gojYCjpxnC.jpeg
Anak Vicky Prasetyo Masuk Rumah Sakit Gegara DBD dan Gejala Tipes
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement