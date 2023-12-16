7 Artis Menikah Diam-Diam 2023, Siapa Bikin Heboh?

JAKARTA - Tahun 2023 tidak terasa segera berakhir. Di tahun ini, banyak suka duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Salah satunya momen bahagia dari beberapa publik figur yang melepas masa lajangnya.

Alih-alih memberikan kabar baik, deretan artis ini justru memilih menikah secara diam-diam tanpa tercium media dan masyarakat.

Mereka menginginkan pernikahan yang sakral dan tertutup. Acara tersebut juga hanya dihadiri hadiri oleh keluarga dan sahabat.

Usai sah menikah, para artis ini mengunggah foto saat momen sakral tersebut. Hal itu tentu saja menghebohkan publik.

Berikut deretan artis yang menikah diam-diam di 2023, seperti dilansir berbagai sumber, Sabtu (16/12/2023).

1. Mikha Tambayong dan Deva Mahenra

Pada awal Januari 2023, publik dikejutkan dengan kabar pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra. Tanpa adanya kabar sebelumnya, pasangan ini tiba-tiba mengunggah foto pernikahannya di media sosial.

Diketahui Mikha dan Deva resmi menikah pada 28 Januari 2023 di The Ritz-Carlton, Nusa Dua, Bali. Pernikahan tersebut digelar secara intimate dan hanya dihadiri oleh keluarga serta sahabat.

2. Angel Pieters dan Andreas Paramawidya

Mantan penyanyi cilik, Angel Pieters juga melepas masa lajangnya pada 30 Januari 2023 lalu.

Dia menikah dengan kekasih hatinya bernama Andreas Paramawidya Wisesa. Pasangan ini menikah di Gereja Santo Laurensius, Tangerang.

3. Enzy Storia dan Maulana Kasetra

Usai mengalami kegagalan dalam percintaan, Enzy Storia memilih tertutup soal asmara. Namun pada 20 Mei 2023, dia mengumumkan pernikahannya yang bikin publik heboh. Sebab selama ini Enzy Storia tidak pernah terlihat menjalin hubungan dengan pria manapun.

Presenter cantik ini dipersunting oleh pria bernama Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Molen. Pasangan ini menikah di Nusantara Ballroom, The Dharmawangsa, Jakarta Selatan menggunakan adat Minang.

4. Adinia Wirasti dan Michael Wahr

Secara mengejutkan Adinia Wirasti mengumumkan di media sosial bahwa dia sudah menikah dengan pria bernama Michael Wahr pada 9 Juni 2023.

Pasangan ini menggelar pernikahan secara private di salah satu resort mewah di Bali.