Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Seolah Punya Firasat Jika Ammar Zoni Tak Kapok Konsumsi Narkoba

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:37 WIB
Irish Bella Seolah Punya Firasat Jika Ammar Zoni Tak Kapok Konsumsi Narkoba
Firasat Irish Bella bahwa Ammar Zoni tak kapok konsumsi narkoba (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Abdullah Emilie Omar membeberkan respon Irish Bella saat mengetahui bahwa Ammar Zoni kembali tersandung kasus serupa untuk ketiga kalinya. Emilie Oemar sendiri diketahui merupakan kuasa hukum Ammar Zoni pada kasus narkoba sebelumnya yang kini menolak untuk kembali membantu suami Irish Bella.

Kepada awak media, Emilie Oemar mengatakan bahwa ia sempat menghubungi Irish Bella sesaat usai kabar penangkapan Ammar beredar di media. Mengetahui bahwa suaminya ditahan untuk ketiga kalinya, wanita yang akrab disapa Ibel inipun kecewa.

"Semalam telponan sama Ibel, dia kecewa banget lah," kata Abdullah Emile Oemar di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Meski tak bisa membeberkan isi percakapannya dengan ibu dua anak tersebut, Emile Oemar sempat membeberkan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Ibel. Seolah dari kalimat tersebut, Ibel memiliki firasat bahwa Ammar pasti tidak akan kapok mengonsumsi narkoba.

Irish Bella

Firasat Irish Bella bahwa Ammar Zoni tak kapok konsumsi narkoba lagi (Foto: Instagram @_irishbella_)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172/irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714/irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement