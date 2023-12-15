Irish Bella Seolah Punya Firasat Jika Ammar Zoni Tak Kapok Konsumsi Narkoba

JAKARTA - Abdullah Emilie Omar membeberkan respon Irish Bella saat mengetahui bahwa Ammar Zoni kembali tersandung kasus serupa untuk ketiga kalinya. Emilie Oemar sendiri diketahui merupakan kuasa hukum Ammar Zoni pada kasus narkoba sebelumnya yang kini menolak untuk kembali membantu suami Irish Bella.

Kepada awak media, Emilie Oemar mengatakan bahwa ia sempat menghubungi Irish Bella sesaat usai kabar penangkapan Ammar beredar di media. Mengetahui bahwa suaminya ditahan untuk ketiga kalinya, wanita yang akrab disapa Ibel inipun kecewa.

"Semalam telponan sama Ibel, dia kecewa banget lah," kata Abdullah Emile Oemar di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Meski tak bisa membeberkan isi percakapannya dengan ibu dua anak tersebut, Emile Oemar sempat membeberkan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Ibel. Seolah dari kalimat tersebut, Ibel memiliki firasat bahwa Ammar pasti tidak akan kapok mengonsumsi narkoba.

Firasat Irish Bella bahwa Ammar Zoni tak kapok konsumsi narkoba lagi (Foto: Instagram @_irishbella_)



