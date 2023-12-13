Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Band Dunia yang Berani Ganti Genre Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |00:01 WIB
5 Band Dunia yang Berani Ganti Genre Musik
5 Band yang berani ganti genre musik (Foto: IG Linkin Park)
JAKARTA - Sebanyak lima band dunia yang berani ganti genre musik akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Banyak faktor yang membuat deretan band tersebut mengganti genre. Namun demikian dari sekian banyak alasan, membuat band tersebut eksis di belantika musik.

1. Cash Cash

Cash Cash adalah grup musik elektronik Amerika dari Roseland, New Jersey. Grup ini terdiri dari tiga DJ/musisi: saudara Jean Paul Makhlouf dan Alex Makhlouf; dan Samuel Frisch. Mereka memproduksi, merekam, mencampur dan menguasai semua musik mereka bersama-sama sebagai trio.

Cash Cash mengawali karier sebagai grup band dengan unsur musik elektronik. Kini mereka sepenuh mengusung musik EDM.

5 Band Dunia yang Berani Ganti Genre Musik

2. Linkin Park

Linkin Park adalah band rock Amerika dari Agoura Hills, California. Formasi band ini terdiri dari vokalis/gitaris ritme/keyboardist Mike Shinoda, gitaris utama Brad Delson, bassist Dave Farrell, DJ/turntablist Joe Hahn dan drummer Rob Bourdon, dengan vokalis Chester Bennington juga bagian dari band sampai kematiannya.

Linkin Park dikenal sebagai nu metal, rock alternatif, musik Linkin Park sebelumnya mencakup perpaduan heavy metal dan hip hop, sedangkan musik mereka selanjutnya lebih banyak menampilkan elemen elektronika dan pop.

3. Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars adalah band rock Amerika dari Los Angeles, California, dibentuk pada tahun 1998. Band ini terdiri dari Jared Leto (vokal utama, gitar, bass, keyboard) dan Shannon Leto (drum , perkusi). Selama keberadaannya, telah mengalami berbagai perubahan susunan pemain dengan Leto bersaudara menjadi satu-satunya anggota yang konsisten.

Thirty Seconds to Mars awalnya mengusung alternative rock. Namun belakangan band ini kemudian kerap memasukan unsur elektronik dan pop.

Halaman:
1 2
