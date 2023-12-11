Ahmad Dhani Unggah Foto SMA, Netizen: Koordinator Tawuran Antarpelajar

JAKARTA - Ahmad Dhani mengunggah foto lawasnya saat masih duduk di kelas 3 SMA di Instagram, pada 9 Desember 2023. Foto itu kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk sang istri Mulan Jameela.

Dalam foto itu, Dhani yang masih berusia 18 tahun tampil kasual dalam balutan kemeja kotak-kotak tanpa lengan dengan rambut potongan mulet. Kumis tipis terlihat menghiasi wajahnya.

BACA JUGA: Lagu Terbaik Ciptaan Ahmad Dhani Versi Once Mekel

“Kelas 3 A3 SMAN 2 Surabaya 1990,” ujarnya sebagai caption unggahannya seperti dikutip, pada Senin (11/12/2023).

Unggahan yang telah disukai lebih dari 37.000 kali itu kemudian dikomentari Mulan Jameela. “Oh, jadi ini salah satu alasan yang membuat Mas pas mau tidur bilang ke aku bahwa ‘Aku makin tua tuh makin ganteng’,” katanya.