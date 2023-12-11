Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Unggah Foto SMA, Netizen: Koordinator Tawuran Antarpelajar

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |16:03 WIB
Ahmad Dhani Unggah Foto SMA, <i>Netizen</i>: Koordinator Tawuran Antarpelajar
Ahmad Dhani unggah foto SMA. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani mengunggah foto lawasnya saat masih duduk di kelas 3 SMA di Instagram, pada 9 Desember 2023. Foto itu kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk sang istri Mulan Jameela. 

Dalam foto itu, Dhani yang masih berusia 18 tahun tampil kasual dalam balutan kemeja kotak-kotak tanpa lengan dengan rambut potongan mulet. Kumis tipis terlihat menghiasi wajahnya. 

“Kelas 3 A3 SMAN 2 Surabaya 1990,” ujarnya sebagai caption unggahannya seperti dikutip, pada Senin (11/12/2023). 

Unggahan yang telah disukai lebih dari 37.000 kali itu kemudian dikomentari Mulan Jameela. “Oh, jadi ini salah satu alasan yang membuat Mas pas mau tidur bilang ke aku bahwa ‘Aku makin tua tuh makin ganteng’,” katanya. 

Ahmad Dhani unggah foto SMA. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202/ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement