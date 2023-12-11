Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Perdana, Wulan Guritno Bintangi Film Bareng Shalom Razade

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |16:20 WIB
Perdana, Wulan Guritno Bintangi Film Bareng Shalom Razade
Wulan Guritno dan Shalom terlibat satu film (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno didapuk menjadi salah satu pemain film berjudul Trinil Balekno Gembungku, produksi Dapur Film dan Seven Skies Motion.

Wulan Guritno mengaku bahwa di film ini ia baru pertama kali satu proyek film bersama sang putri, Shalom Razade.

"Ini pertama main sama Shalom, tapi gak satu frame juga," kata Wulan Guritno saat sesi launching trailer dan poster film Trinil, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Perdana, Wulan Guritno Bintangi Film Bareng Shalom Razade

Kendati begitu, Wulan Guritno dan Shalom tidak ada satu frame di film garapan sutradara Hanung Bramantyo itu. Sebab Shalom memerankan karakter Ayu versi muda yang diperankan oleh Wulan Guritno.

"Kita mainin peran yang sama yakni Ayu, dia mainin mudanya si Ayu (karakter Wulan Guritno)" tambah Wulan Guritno.

Shalom Razade sendiri mengaku kesulitan harus memerankan karakter yang sama.

"Pokoknya yang sulit harus memerankan orang yang sama. Saya gak ada dialeg cuman gerak geriknya harus sama," ungkap Shalom Razade.

Meski sulit, namun akhirnya Shalom berhasil menampilkan karakter Ayu versi mudanya karena gestur dan gerak gerik sampai suaranya mirip dengan sang ibunda.

"Tapi yang tahu aku mama gerak gerik sama cara bicaranya sama. Kemiripan itu sendiri," jelas Shalom Razade.

