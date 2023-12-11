Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wakili Indonesia, Aziz Hedra Muncul di Times Square

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:01 WIB
Wakili Indonesia, Aziz Hedra Muncul di Times Square
Aziz Hedra muncul di Times Square (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aziz Hedra mendapatkan kesempatan untuk muncul di New York Times Square. Aziz Hedra merupakan satu-satunya artis Indonesia yang terpilih dalam proyek Spotify Singles dan kemudian muncul di New York Times Square.

Aziz pun tak menyangka wajahnya bisa terpampang di Times Square. Menurutnya, hal ini sebuah batu loncatan yang membanggakan untuknya.

"Aku bener-benar gak sangka kalau aku bisa kembali terpampang di Times Square NY. Rasa pas waktu itu udah lebih dari dream come true. Kali ini bagi ku lebih kayak pecutan utk bisa lebih baik lagi kedepannya," ujar Aziz Hedra.

Wakili Indonesia, Aziz Hedra Muncul di Times Square

Halaman:
1 2
