HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel Tatum Tertarik Jadi Sinden, Minta Diajarkan Dewi Gita

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |05:05 WIB
Ariel Tatum Tertarik Jadi Sinden, Minta Diajarkan Dewi Gita
Ariel Tatum tertarik jadi sinden. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ariel Tatum menjajal kemampuan menari jaipong dalam pagelaran seni 'Sukabumi 1980' di Selabintana Conference Resort, Sukabumi. Penampilannya menari jaipong bersama Happy Salma bikin masyarakat setempat terpana.

Meski bukan berasal dari tanah sunda, Ariel Tatum begitu luwes meliukan tubuhnya beserta selendang yang dikenakannya. Gerakannya lincah mengikuti alunan gendang salendro dari musik karawitan.

Ditemui usai penampilannya, Ariel Tatum mengaku bahagia lantaran mendapat kesempatan untuk melestarikan budaya lewat tarian.

Setelah belajar tarian dari daerah asalnya, Yogyakarta sejak usia belia Ariel Tatum antusias belajar jaipongan dan beragam tarian khas nusantara lainnya.

"Aku senang banget di kasih kesempatan ini. Bikin aku semangat untuk mencoba segala jenis tari dan cara mengekspresikan diri lewat seni Indonesia dari mana pun itu," ujar Ariel Tatum.

Ariel Tatum sempat digoda Dewi Gita, penyanyi yang dikenal jago nyinden. Di kesempatan itu, Dewi Gita melantunkan suara merdunya dengan cengkok yang khas kala menyinden. Istri Armand Maulana menyebut bahwa Ariel Tatum tertarik untuk belajar jadi sinden.

Halaman:
1 2
