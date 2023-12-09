Film Indonesia Dari Timur Terinspirasi Gelaran PON 2021, Garapan Ari Sihasale & Nia Zulkarnaen

Cuplikan adegan Film Indonesia dari Timur. (Foto: YouTube Alinea Pictures)

JAKARTA - Aktor senior Ari Sihasale mengenalkan garapan film terbarunya berjudul Indonesia Dari Timur. Tak hanya bermain di film itu, suami Nia Zulkarnaen ini juga sebagai sutradara.

Film ini bercerita tentang perjuangan pesepak bola muda di Papua, terinspirasi dari gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2021 lalu.

"Adegan pertandingan memang tidak terlalu banyak tapi ini real," ujar Ari Sihasale di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023).

Nia Zulkarnaen sang istri yang juga selaku produser mengatakan film ini terinspirasi dari kisah nyata saat gelaran PON 2021 di Papua.