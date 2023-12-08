Siapa Keponakan Ashanty yang Jadi Selingkuhan Mantan Suami Nindy Ayunda?

Siapakah keponakan Ashanty yang jadi selingkuhan mantan suami Nindy Ayunda (Foto: IG Ashanty)

JAKARTA - Nindy Ayunda membuat pernyataan mencengangkan. Ia mengungkapkan perselingkuhan mantan suaminya, Askara Parasdy dengan keponakan Ashanty.

Menurut pengakuan Nindy, Ashanty menutupi hubungan antara keponakannya dengan Askara. Hal ini jelas membuat Nindy kecewa. Apalagi, ia mengetahui kabar perselingkuhan tersebut dari Ririn Ekawati.

"Aku bagian kecewa sama Ashanty. Ini aku cerita, buka semua ya. Karena memang Aska ada sesuatu dengan keponakan dia," ungkap Nindy Ayunda di akun YouTube milik Olla Ramlan.