Yayu Unru di Mata sang Anak, Guru Sekaligus Ayah Paling Sabar di Keluarga

JAKARTA - Fatih Unru sang anak mengenang kebaikan Yayu Unru semasa hidup. Menurutnya, Yayu unru adalah sosok ayah sekaligus guru untuknya.

"Mungkin bagi saya, dia bapak yang juga jadi sosok guru, bagi orang lain dia adalah guru yang menjadi sosok bapak juga," kata Fatih Unru di TPU. Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Selain itu sebagai anak, dia menilai bila ayahnya itu memiliki karakter yang tegas hingga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

"Orang yang baik, sabar, bijaksana, tegas. Bukan cuma buat saya, begitupun untuk orang-orang lain," ungkapnya.