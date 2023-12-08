Lesti Kejora Dapat Pelukan Hangat dari Suami Usai Raih Penghargaan di IMA 2023

Lesti Kejora dapat pelukan hangat dari suami usai raih penghargaan di IMA 2023 (Foto: Instagram/lestikejora)

JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora meraih penghargaan di Indonesian Music Award (IMA) 2023. Dalam acara yang digelar pada Kamis, 7 Desember 2023, Lesti berhasil meraih penghargaan untuk kategori Female Singer of The Year.

Suatu hal yang membanggakan tentunya dirasakan oleh ibu satu anak ini. Sebab dua tahun berturut-turut dia mendapatkan penghargaan tersebut di ajang IMA.

Saat nominasi dibacakan oleh Erika Carlina dan Marshel Widianto, keduanya menyebut nama Lesti Kejora sebagai pemenang. Wajah Lesti pun nampak kaget.

Lesti berhasil mengalahkan beberapa nomine lainnya untuk kategori tersebut, seperti Happy Asmara, Tiara Andini, Mahalini, dan Yura Yunita.

Sebelum naik ke atas panggung, Lesti mendapat pelukan dan ciuman pipi dari sang suami, Rizky Billar. Lesti juga nampak mencium tangan suami sebagai orang yang mendukung kariernya selama ini.

Dalam momen itu, tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya selama ini.