Caca Tengker Ungkap Kebiasaan sang Anak, Suka Menirukan Karakter Cipung

JAKARTA - Artis sekaligus psikolog Caca Tengker mengungkapkan bahwa Aruni Damina Tamin anak bungsunya berusia 2 tahunan itu sedang gemar bermain roleplay.

Roleplay alias bermain peran adalah permainan tindakan meniru karakter dan perilaku dari seseorang yang berbeda dari diri anak sendiri.

Pada permainan ini, anak bisa bertindak dan berbicara seolah-olah ia adalah karakter yang ia perankan dalam skenario yang ia buat sendiri.

Ternyata, anak perempuan Caca Tengker yang masih mungil itu kerap menirukan berbagai macam karakter favoritnya.

“Kalau aku karena anak yang dua ini tipe permainannya beda-beda, jadi ya memang tergantung anaknya,” ujar Caca Tengker, saat jumpa pers di Buumi Playscape, Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, (7/12/2023).