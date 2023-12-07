Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Rizky Bicara soal Isu Rujuk dengan Desta

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:47 WIB
Natasha Rizky Bicara soal Isu Rujuk dengan Desta
Natasha Rizky bicara soal isu rujuk dengan Desta (Foto: Instagram/natasharizkynew)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Deddy Mahendra Desta dengan Natasha Rizky kembali menjadi sorotan publik. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutus perceraian mereka, hubungan antara Desta dan Natasha diketahui masih tetap baik.

Selain cukup kompak untuk urusan anak, keduanya juga sering kali terlihat saling mendukung satu sama lain. Bahkan Desta sempat terlihat memuji penampilan sang mantan istri saat Caca melenggang di acara fashion show.

Terbaru, Desta sempat salah tingkah ketika Iwan Fals meminta dirinya untuk kembali rujuk dengan mantan istri dalam podcast Vindes.

Terkait isu bahwa ia dan Desta akan rujuk, Caca pun turut buka suara. Namun, ia memilih untuk tidak banyak berkomentar dan hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungannya dengan sang mantan suami.

Desta dan Natasha Rizky

Natasha Rizky bicara soal isu rujuk dengan Desta (Foto: instagram/natasharizkynew)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141643/natasha_rizky-MLli_large.jpg
Natasha Rizky Klarifikasi Isu Dibelikan Mobil oleh Desta: Bukan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/33/3123087/natasha_rizky-OdCq_large.jpg
Natasha Rizky soal Peluang Rujuk dengan Desta: Saya Butuh Imam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084318/natasha_rizky-BgZp_large.jpg
Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026287/desta-dan-natasha-rizky-kompak-di-khitanan-anak-pascacerai-JUsdbqY07G.jpg
Desta dan Natasha Rizky Kompak di Khitanan Anak Pascacerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026227/panggil-natasha-rizky-istri-desta-diledek-prilly-latuconsina-eHvbQzSTNj.jpg
Panggil Natasha Rizky Istri, Desta Diledek Prilly Latuconsina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018148/natasha-rizky-ungkap-alasan-hobi-olahraga-lari-mengalihkan-stres-Uz40hXDNSH.jpg
Natasha Rizky Ungkap Alasan Hobi Olahraga Lari : Mengalihkan Stres
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement