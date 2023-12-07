Natasha Rizky Bicara soal Isu Rujuk dengan Desta

JAKARTA - Hubungan Deddy Mahendra Desta dengan Natasha Rizky kembali menjadi sorotan publik. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutus perceraian mereka, hubungan antara Desta dan Natasha diketahui masih tetap baik.

Selain cukup kompak untuk urusan anak, keduanya juga sering kali terlihat saling mendukung satu sama lain. Bahkan Desta sempat terlihat memuji penampilan sang mantan istri saat Caca melenggang di acara fashion show.

Terbaru, Desta sempat salah tingkah ketika Iwan Fals meminta dirinya untuk kembali rujuk dengan mantan istri dalam podcast Vindes.

Terkait isu bahwa ia dan Desta akan rujuk, Caca pun turut buka suara. Namun, ia memilih untuk tidak banyak berkomentar dan hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungannya dengan sang mantan suami.

Natasha Rizky bicara soal isu rujuk dengan Desta (Foto: instagram/natasharizkynew)



