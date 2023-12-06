Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yayu Unru Dirawat gegara Serangan Jantung, Nita Unru sang Istri: Alhamdulillah Semakin Pulih

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:29 WIB
Yayu Unru Dirawat gegara Serangan Jantung, Nita Unru sang Istri: Alhamdulillah Semakin Pulih
Yayu Unru dirawat gegara serangan jantung, sang istri beri kabar baik. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Yayu Unru dirawat di rumah sakit gegara serangan jantung. Nita Unru sang istri memberikan kabar baik soal kondisi suaminya itu.

Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor gaek Yayu Unru. Dia dilarikan ke rumah sakit akibat serangan jantung pada Selasa (5/12/2023). Kabar tersebut pun dibenarkan oleh salah satu anak Yayu, Naza Unru.

"Betul lagi di rumah sakit, kena serangan jantung," ujar Naza Unru saat dihubungi awak media, Selasa (5/12/2023).

Istri Yayu Unru, Nita Unru mengungkapkan kondisi terkini sang suami melalui sebuah unggahan di Instagram Story akun @nita.aw.unru. Dia mengunggah foto sang suami yang terbaring di ranjang rumah sakit.

Melalui unggahan itu, Nita mengabarkan bahwa hari ini kondisi kesehatan sang suami perlahan membaik usai dilarikan ke rumah sakit.

Yayu Unru

Halaman:
1 2
