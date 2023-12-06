Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beredar Rekaman Ammar Zoni Ribut dengan Irish Bella, Masalah Keuangan?

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:32 WIB
Beredar Rekaman Ammar Zoni Ribut dengan Irish Bella, Masalah Keuangan?
Beredar rekaman Ammar Zoni ribut dengan Irish Bella. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Dunia jagat maya kembali dibuat heboh, pasalnya beredar di media sosial yang diduga merupakan rekaman keributan Ammar Zoni dengan Irish Bella. Benarkah persoalan keuangan?

Beredarnya rekaman yang diduga berisi perbincangan Ammar Zoni dengan Irish Bella itu diketahui muncul dari akun TikTokj @duniamovie2. Di akun tersebut menampilkan foto Ammar Zoni dan Irish Bella.

"Suara Amma Zoni dan Irish Bella lagi bertengkar," tulis akun tersebut, Rabu (6/12/2023).

Dalam rekaman tersebut terdengar kala keduanya tengah membahas persoalan perekonomian di dalam keluarga tersebut.

Di mana, Ammar Zoni menolak permintaan dari Irish Bella untuk melakukan peminjaman uang kepada orang lain.

