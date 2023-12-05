Oki Setiana Dewi Sebarkan Budaya Islam ke Eropa

Oki Setiana Dewi sebarkan agama islam Indonesia ke Eropa. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Oki Setiana Dewi terus memperkenalkan agama Islam di Indonesia ke dunia internasional. Kali Ini, dirinya bakal memperlihatkan keindahan agama tersebut ke benua Eropa, khususnya di Inggris.

Perkenalan agama Islam ke Inggris yang dilakukan kakak kandung Ria Ricis itu merupakan bagian dari "English for Ulama". Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, British Council, dan Minhaj Welfare Foundation.

Oki Setiana Dewi mengatakan jika hal tersebut bakal dilakukan olehnya selama 10 hari dengan mengunjungi parlemen, penjara, universitas, sekolah, dan beberapa komunitas Muslim.

Di sana, bakal menceritakan bagaimana Islam di Indonesia termasuk pesantren di Indonesia.