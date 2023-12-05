Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oki Setiana Dewi Sebarkan Budaya Islam ke Eropa

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:00 WIB
Oki Setiana Dewi Sebarkan Budaya Islam ke Eropa
Oki Setiana Dewi sebarkan agama islam Indonesia ke Eropa. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Oki Setiana Dewi terus memperkenalkan agama Islam di Indonesia ke dunia internasional. Kali Ini, dirinya bakal memperlihatkan keindahan agama tersebut ke benua Eropa, khususnya di Inggris.

Perkenalan agama Islam ke Inggris yang dilakukan kakak kandung Ria Ricis itu merupakan bagian dari "English for Ulama". Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, British Council, dan Minhaj Welfare Foundation.

Oki Setiana Dewi mengatakan jika hal tersebut bakal dilakukan olehnya selama 10 hari dengan mengunjungi parlemen, penjara, universitas, sekolah, dan beberapa komunitas Muslim.

Di sana, bakal menceritakan bagaimana Islam di Indonesia termasuk pesantren di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145770/oki_setiana_dewi-8Dyv_large.jpg
Tinggal Bareng Pengungsi Palestina, Oki Setiana Dewi: Mereka Penuh Air Mata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109786/oki_setiana_dewi-F5RA_large.jpg
Oki Setiana Dewi Bikin Sineas Mesir Kaget saat Bongkar Pengalaman Syuting di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109785/oki_setiana_dewi-EcJO_large.jpg
Tak Sesuai Harapan, Oki Setiana Dewi Syok Sepekan Pertama Tinggal di Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109656/oki_setiana_dewi-rN6t_large.jpg
Oki Setiana Dewi Bantah Isu Poligami Setelah Pindah ke Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985547/2-tahun-belajar-bahasa-arab-oki-setiana-dewi-siap-bawa-keluarga-pindah-ke-mesir-5d4yDZtXEF.jpg
2 Tahun Belajar Bahasa Arab, Oki Setiana Dewi Siap Bawa Keluarga Pindah ke Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982370/masih-anggap-teuku-ryan-keluarga-oki-setiana-dewi-bakal-ajak-sang-ipar-buka-puasa-bersama-X57u29DvGD.jpg
Masih Anggap Teuku Ryan Keluarga, Oki Setiana Dewi Bakal Ajak Sang Ipar Buka Puasa Bersama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement