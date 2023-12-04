Alasan Adik Ashraf Sinclair Langsung Setuju Jadi Pengiring Pengantin Pernikahan BCL-Tiko

JAKARTA - Kehadiran keluarga Ashraf Sinclair di momen pernikahan Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana menjadi salah satu momen yang begitu mencuri perhatian netizen. BCL dan Tiko turut melakukan sungkeman kepada kedua orangtua Ashraf. Bahkan, adik Ashraf, Aishah Sinclair ditunjuk untuk menjadi bridesmaid sekaligus pengiring pengantin ketika momen akad nikah berlangsung.

Aishah pun berbagi cerita mengenai perasaan haru yang dirasakannya ketika BCL memintanya untuk menjadi pengiring pengantin. Tanpa berpikir panjang, Aishah langsung menyetujui permintaan kakak iparnya itu.

Aishah juga membagikan foto-foto saat dirinya membantu merapikan veil agar BCL tak terjatuh saat berjalan menuruni tangga untuk menuju ke tempat prosesi akad nikah berlangsung. Dia juga membagikan foto saat berpose bersama bridesmaid dan bridesman yang merupakan keluarga dan sahabat terdekat BCL.

BACA JUGA:

"Sangat tersentuh ketika @itsmebcl meminta saya menjadi salah satu pengiring pengantinnya. Saya langsung menjawab ya," ujar Aishah dikutip dari unggahan di akun Instagramnya @aishahjenner, Senin (4/12/2023).

Melalui unggahan itu pula, Aishah mengungkap sisi lain seorang BCL yang mungkin tak ditunjukkannya dihadapan publik tetapi diperlihatkannya kepada keluarga tercinta.

"Bunga membuatnya sangat mudah untuk mencintainya sepenuh hati. Di mata publik dia terlihat sebagai wanita mandiri yang kuat, namun sangat menyenangkan menyaksikan sisi rentan, baik hati, dan penuh kasih sayang darinya," sambungnya.

Setelah resmi menikah dengan sang kakak, Ashraf, Aishah mengaku BCL telah mengukir banyak kenangan dengan keluarganya yang begitu indah. BCL dan keluarga Ashraf pun terus terikat sampai saat ini, meski Ashraf tak lagi berada di sisi mereka.

"Dia berada di balik banyak perjalanan keluarga, hadiah penuh arti, dan kenangan berharga. Terima kasih telah menjadi dirimu sayang," ungkapnya.

BACA JUGA: