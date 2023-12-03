Gaya Centil Ghea Indrawari usai Jalani Proses Wisuda

JAKARTA - Ghea Indrawari berhasil menuntaskan ilmu pengetahuannya di bangku kuliah. Hal itu terlihat di media sosial Instagram miliknya yang memamerkan sejumlah foto memperlihatkan proses wisuda.

Diketahui, jebolan Indonesian Idol ini telah menempuh kuliah jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Negeri Yogyakarta. Ghea Indrawari merupakan mahasiswa angkatan 2015.

Dalam unggahan miliknya itu, terlihat pada foto pertama Ghea Indrawari mengenakan baju kebaya berwarna krem dengan menggunakan toga serta terdapat kalung sebagai bukti dirinya telah berhasil menyelesaikan studi kuliahnya.

Pada slide berikutnya, Ghea Indrawari terlihat memegang bunga serta map berwarna biru bertuliskan Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang kemungkinan berisi sertifikat bukti tanda kelulusan untuk Ghea Indrawari serta menggunakan baju wisuda. Tak ketinggalan toga wisuda masih digunakan olehnya.