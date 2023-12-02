Respon Ayah Ashraf Sinclair Usai Bunga Citra Lestari Putuskan Menikah Lagi

JAKARTA - Bunga Citra Lestari telah resmi melepas status jandanya pada hari ini, Sabtu (2/12/2023). Pelantun Karena Kucinta Kau itu diketahui telah dipersunting pria pilihan hatinya, seorang duda tiga anak bernama Tiko Aryawardhana.

Pernikahan BCL dan Tiko sendiri diketahui berlangsung di resort mewah, Amankila, yang berlokasi di Pulau Dewata, Bali. Bahkan keduanya memilih untuk menggelar pernikahan tertutup dengan tema garden party.

Jelang pernikahan BCL dan Tiko, banyak warganet yang penasaran dengan reaksi dari keluarga mendiang sang suami, Ashraf Sinclair. Terungkap ayah Ashraf, Mohamed Anthony John Sinclair menanggapi perihal Unge yang akan segera menikah lagi.

Hal itu bermula usai salah seorang netizen di Instagram menanyakan pendapat John Sinclair terkait pernikahan BCL.