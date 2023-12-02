JAKARTA - Inara Rusli bicara soal mantan suaminya, Virgoun yang mengajukan banding soal hak royalti lagu. Menariknya, ibu tiga anak ini terlihat santai saat memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Menurutnya itu sudah menjadi hak Virgoun sebagai warga negara dan ia tidak mempermasalahkannya.
"Itu, kan hak ya. Itu kan hak dari lawan aku. Dari Virgoun. Jadi, ya boleh-boleh saja. Silakan saja," ujar Inara Rusli di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Mantan personel girlband Bexxa ini mengaku akan mengikuti proses hukum yang ada.
Virgoun Ajukan Banding soal Hak Royalti Lagu, Inara Rusli: Silakan Saja (Foto: Selvianus/MPI)
"Sebagai warga negara yang taat hukum ya ikutin aja lah proses hukum yang berjalan," ucap Inara Rusli.