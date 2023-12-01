Biodata dan Agama Shania Junianatha, Eks Personel JKT48 yang Dinikahi Jonatan Christie

JAKARTA - Biodata dan agama Shania Junianatha, eks personel JKT48 banyak dicari warganet setelah dirinya resmi dipinang pebulu tangkis Jonatan Christie. Pemberkatan pernikahan keduanya digelar di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada 1 Desember 2023.

Memiliki nama lengkap Cresentia Shania Junianatha, Shania juga akrab dikenal sebagai Shanju. Ia diketahui merupakan mantan personel JKT48 generasi pertama yang berasal dari Bekasi.

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Shanju diketahui sempat menjabat sebagai Kapten JKT48 kedua, menggantikan Melody Nurramdhani Laksani. Bahkan ia juga pernah menjadi pengajar di JKT48 Academy.

Menganut agama nasrani, Shanju sendiri diketahui bergabung di JKT48 sejak 2011 tanpa pernah berpindah tim. Ia juga dikenal sebagai frontliner JKT48 dan menjadi anggota termuda kedua setelah Nabilah.

Shanju sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia diketahui pernah muncul dalam iklan Yakult bersama Rachel Amanda dan juga tampil di sinetron Burung Beo dan Penari Ulat pada 2004.

Namanya mulai melejit saat muncul di FTV Hidayah pada 2006. Ia juga sempat membentuk vokal grup bernama Three Sano.