Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Shania Junianatha, Eks Personel JKT48 yang Dinikahi Jonatan Christie

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:42 WIB
Biodata dan Agama Shania Junianatha, Eks Personel JKT48 yang Dinikahi Jonatan Christie
Biodata dan Agama Shania Junianatha eks personel JKT48 yang dinikahi Jonatan Christie. (Foto: Instagram/@shanju)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Shania Junianatha, eks personel JKT48 banyak dicari warganet setelah dirinya resmi dipinang pebulu tangkis Jonatan Christie. Pemberkatan pernikahan keduanya digelar di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada 1 Desember 2023.

Memiliki nama lengkap Cresentia Shania Junianatha, Shania juga akrab dikenal sebagai Shanju. Ia diketahui merupakan mantan personel JKT48 generasi pertama yang berasal dari Bekasi.

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Shanju diketahui sempat menjabat sebagai Kapten JKT48 kedua, menggantikan Melody Nurramdhani Laksani. Bahkan ia juga pernah menjadi pengajar di JKT48 Academy.

Menganut agama nasrani, Shanju sendiri diketahui bergabung di JKT48 sejak 2011 tanpa pernah berpindah tim. Ia juga dikenal sebagai frontliner JKT48 dan menjadi anggota termuda kedua setelah Nabilah.

Biodata dan agama Shania Junianatha, eks personel JKT48 yang dinikahi Jonathan Christie. (Foto: Instagram/@shanju)

Shanju sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia diketahui pernah muncul dalam iklan Yakult bersama Rachel Amanda dan juga tampil di sinetron Burung Beo dan Penari Ulat pada 2004.

Namanya mulai melejit saat muncul di FTV Hidayah pada 2006. Ia juga sempat membentuk vokal grup bernama Three Sano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement