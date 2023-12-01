Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy Mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti, Benny Simanjuntak: Mereka Pacaran, Emang Kenapa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:05 WIB
Jonathan Frizzy Mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti, Benny Simanjuntak: Mereka Pacaran, Emang Kenapa?
Benny Simanjuntak sebut Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pacaran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Benny Simanjuntak turut menanggapi kemunculan potret mesra antara keponakannya, Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti. Melalui akun Instagram Storynya, Benny tampaknya heran dengan awak media yang meminta waktunya untuk wawancara dan membahas soal hubungan Ijonk dan Ririn.

Tak mau menanggapi wawancara awak media, Benny pun memberikan penegasan soal hubungan keponakannya dengan mantan istri Aldi Bragi tersebut. Bahkan ia menyebut jika Ijonk dan Ririn sudah resmi berpacaran.

"Hari ini ada 1 Infotainment, ngotot wwcr in gue perihal Ijonk dan Ririn yang di julitin netizen. Gue hanya mau tegas kan, mereka pacaran, emang kenapa??" ungkap Benny.

"Ijonk itu dari kecil sdh kurang kasih sayang, dari kecil org tua sudah bercerai," tambahnya.

Benny Simanjuntak

Benny Simanjuntak sebut Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pacaran (Foto: Instagram/bennysimanjuntak_)

Selain itu, Benny juga sempat menyinggung soal masa lalu sang keponakan saat masih bersama Dhena Devanka. Termasuk menyayangkan sikap ketika Ririn dijadikan kambing hitam atas kandasnya pernikahan Ijonk dengan Dhena.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668/jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172298/jonathan_frizzy-amgy_large.jpg
Jonathan Frizzy Syok Dituntut 1 Tahun Penjara Imbas Kasus Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162618/jonathan_frizzy-lZBc_large.jpg
Polisi Sebut Jonathan Frizzy Aktor Utama di Balik Pengiriman Vape Isi Obat Keras ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162577/jonathan_frizzy-9DOm_large.jpg
Jonathan Frizzy Akui Bawa 10 Vape Ilegal, Klaim Tak Tahu Isinya Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138494/jonathan_frizzy-08Fp_large.jpg
5 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136648/jonathan_frizzy-Nj8P_large.jpg
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Obat Keras dalam Vape, Ini Penjelasan Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement