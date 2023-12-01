Jonathan Frizzy Mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti, Benny Simanjuntak: Mereka Pacaran, Emang Kenapa?

JAKARTA - Benny Simanjuntak turut menanggapi kemunculan potret mesra antara keponakannya, Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti. Melalui akun Instagram Storynya, Benny tampaknya heran dengan awak media yang meminta waktunya untuk wawancara dan membahas soal hubungan Ijonk dan Ririn.

Tak mau menanggapi wawancara awak media, Benny pun memberikan penegasan soal hubungan keponakannya dengan mantan istri Aldi Bragi tersebut. Bahkan ia menyebut jika Ijonk dan Ririn sudah resmi berpacaran.

"Hari ini ada 1 Infotainment, ngotot wwcr in gue perihal Ijonk dan Ririn yang di julitin netizen. Gue hanya mau tegas kan, mereka pacaran, emang kenapa??" ungkap Benny.

"Ijonk itu dari kecil sdh kurang kasih sayang, dari kecil org tua sudah bercerai," tambahnya.

Benny Simanjuntak sebut Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pacaran (Foto: Instagram/bennysimanjuntak_)

Selain itu, Benny juga sempat menyinggung soal masa lalu sang keponakan saat masih bersama Dhena Devanka. Termasuk menyayangkan sikap ketika Ririn dijadikan kambing hitam atas kandasnya pernikahan Ijonk dengan Dhena.