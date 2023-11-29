Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah 10 Desember 2023, Begini Persiapannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:41 WIB
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah 10 Desember 2023, Begini Persiapannya
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri menikah 10 Desember 2023. (Foto: Instagram @pillioncoffee)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga almarhum Ustad Jefri Al Buchori dan Umi Pipik. Putri sulung mereka, Adiba Khanza akan segera menikah dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri.

Rencananya, akad nikah dan resepsi bakal berlangsung pada 10 Desember 2023 mendatang di kawasan Jakarta Selatan.

Hal ini diungkapkan adik dari mendiang Uje yang juga paman Adiba, Fajar Sidik. Adapun prosesi ijab kabul akan berlangsung pukul 11.00 WIB. Sementara acara resepsi akan diselenggarakan pukul 16.00 WIB.

"Alhamdulilah sesuai harapan kita bersama. Insya Allah akad nikah pukul 11.00 WIB. Sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB baru mulai resepsi," kata Fajar Sidik dikutip YouTube Infoline ID, Rabu (29/11/2023).

