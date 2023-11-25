Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 7 Twisted: The Sinners, Rasa Bersalah di Akhir Hidup Bobby Samuel

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:05 WIB
Episode 7 <i>Twisted: The Sinners</i>, Rasa Bersalah di Akhir Hidup Bobby Samuel
Episode 7 Twisted: The Sinners. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Vision+ telah merilis Episode 7 Twisted: The Sinners, proyek kolaborasinya bersama Cameo Production. Episode terbaru tersebut bisa Anda tonton melalui link berikut ini

Episode 7 Twisted: The Sinners berkisah tentang Budi (Bobby Samuel), teman dekat sekaligus orang kepercayaan Mentari (Hana Saraswati) di kantor. Setelah kematian tragis sang sahabat dia merasakan dilema mendalam. 

Pada malam kematian Mentari, Budi ternyata sempat janjian dengan perempuan itu. Merasa ada yang janggal dengan Mentari, dia pun menyusul ke kantor dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi pada sahabatnya tersebut. 

Meski berusaha menolong Mentari, namun Budi tak bisa berbuat banyak karena para pelaku mengancam dirinya. Namun peristiwa itu membuat Budi merasa sangat bersalah hingga mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya. 

