HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Tiko Pradipta Aryawardhana, Banker yang Bakal Nikahi BCL di Bali

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:35 WIB
Biodata dan Agama Tiko Pradipta Aryawardhana, Banker yang Bakal Nikahi BCL di Bali
Biodata dan Agama Tiko Pradipta Aryawardhana, banker yang akan menikahi BCL di Bali. (Foto: Instagram @bclsinclair)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari siap melepas status janda dengan menerima pinangan Tiko Pradipta Aryawardhana. Pasangan ini rencananya akan menggelar pernikahan di Bali, Desember mendatang.

Rencana pernikahan keduanya dikonfirmasi Kantor Unit Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Janda Ashraf Sinclair itu diketahui telah mengurus berkas pernikahan numpang nikah.

"Mereka datang kemari untuk meminta rekomendasi menikah yang ditujukan untuk KUA Kecamatan Mengwi, Bali," kata Emma Fatmayani, Staf Pendaftaran KUA Pasar Minggu, dikutip dari Best Kiss, Sabtu (25/11/2023).

Meski demikian, pihak KUA Pasar Minggu tidak mengetahui secara detail terkait detail tanggal pernikahan keduanya. “Kami hanya buat surat rekomendasi. Kapan mereka menikah, kami tidak tahu,” tuturnya menambahkan.

Siapa sebenarnya calon suami BCL ini? Berikut biodata dan agama Tiko Pradipta Aryawardhana, calon suami pelantun Cinta Pertama (Sunny) tersebut.

Tiko dan BCL dikabarkan lulusan universitas yang sama. Hal itu diperkuat dengan informasi dalam LinkedIn Tiko. Dalam aplikasi itu, dia diketahui lulusan Jurusan Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Sementara BCL juga terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Selain memiliki kesamaan dalam menempuh jalur pendidikan, ternyata Tiko Pradipta Aryawardhana juga pernah menikah, namun kemudian bercerai. Hal itu pun dikonfirmasi oleh pihak KUA Pasar Minggu.

"Jadi status calon mempelai laki-laki ini pernah menikah sebelumnya. Status Tiko Pradipta Aryawardhana adalah duda cerai hidup," tutur Emma Fatmayani menambahkan.

