Adab Thariq Halilintar ke Ibunda Aaliyah Massaid Jadi Sorotan, Netizen: Mantu Idaman!

JAKARTA - Thariq Halilintar selalu menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dia diduga sedang menjalin hubungan asmara dengan Aaliyah Massaid.

Mereka sudah tampak tak malu-malu mengumbar momen kebersamaan ke publik meski belum secara terang-terangan mengakui hubungan asmara yang sedang terjalin.

Bukan hanya momen kebersamaan mereka, kedekatan keduanya dengan pihak keluarga satu sama lain turut mencuri perhatian.

BACA JUGA: Alasan Lenggogeni Faruk Terima Aaliyah Massaid sebagai Kekasih Thariq Halilintar

Keduanya bahkan diduga telah mendapat restu dari keluarga lantaran beredarnya reaksi manis antara Aaliyah Massaid dengan keluarga Halilintar begitu pun sebaliknya.