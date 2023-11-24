Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adab Thariq Halilintar ke Ibunda Aaliyah Massaid Jadi Sorotan, Netizen: Mantu Idaman!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |23:15 WIB
Adab Thariq Halilintar ke Ibunda Aaliyah Massaid Jadi Sorotan, Netizen: Mantu Idaman!
Adab Thariq Halilintar saat jumpa ibunda Aaliyah Massaid jadi sorotan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar selalu menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dia diduga sedang menjalin hubungan asmara dengan Aaliyah Massaid.

Mereka sudah tampak tak malu-malu mengumbar momen kebersamaan ke publik meski belum secara terang-terangan mengakui hubungan asmara yang sedang terjalin.

Bukan hanya momen kebersamaan mereka, kedekatan keduanya dengan pihak keluarga satu sama lain turut mencuri perhatian.

Keduanya bahkan diduga telah mendapat restu dari keluarga lantaran beredarnya reaksi manis antara Aaliyah Massaid dengan keluarga Halilintar begitu pun sebaliknya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement