Tak Pernah Dijenguk Irish Bella saat Rehab, Ammar Zoni: Anggap Saya sudah Tak Ada

Ammar Zoni buka suara soal Irish Bella tak pernah jenguk dirinya saat ditahan gegara kasus narkoba. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ammar Zoni diketahui menjalani rehabilitasi narkoba selama 6 bulan di Pusat Rehabilitasi Narkoba Lido, Bogor, Jawa Barat, mulai Maret 2023. Selama itu pula, dia tak pernah dijenguk oleh sang istri.

Hal itu, menurut Ammar, dilakukan Irish sesuai dengan permintaannya sebelum dipindahkan dari Polres Metro Jaksel ke Lido, pada Maret 2023.

“Saya bilang ke Irish, agar dia tidak usah datang menjenguk saya ke Lido. Itu permintaan saya memang,” kata bapak dua anak tersebut dalam podcast YouTube dr. Richard Lee, pada Jumat (24/11/2023).

Tak hanya melarang Irish menjenguknya, Ammar Zoni juga meminta sang istri menganggapnya tak ada lagi di dunia. “Tidak usah bertemu lagi dan anggap saya tidak ada. Biarkan saya menjalankan hukuman dengan baik,” tuturnya.