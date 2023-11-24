Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenna Ortega Keluar dari Scream 7 Usai Melissa Barrera Dipecat Imbas Dukung Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:01 WIB
LOS ANGELES - Aktris Hollywood Jenna Ortega memutuskan tak lanjut membintangi Scream VII pasca bintang lainnya, Melissa Barrera dipecat dari proyek film tersebut.

Dilansir Variety, aktris tersebut akan meninggalkan franchise Scream karena dugaan konflik jadwal dengan musim kedua pada hari Rabu.

Dugaan lainnya pun muncul terkait didepaknya aktris Melissa Barrera dari proyek tersebut pasca dirinya mengunggah dukungan pro Palestina. Jenna diduga ikut meninggalkan film tersebut pasca Melissa dipecat.

