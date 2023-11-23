Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni, Tuntut soal Hak Asuh Anak di PA Depok

DEPOK - Irish Bella menuntut hak asuh kedua anaknya dalam gugatan cerai terhadap Ammar Zoni yang dilayangkan di Pengadilan Agama (PA) Depok.

Irish Bella diketahui tak ingin anak-anaknya menjadi korban dari perceraian ini. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Ibel ini ingin melihat anaknya mendapat perhatian yang cukup hingga memiliki kehidupan layak.

"Gugatan yang diajukan selain peceraian ya hak asuh anak. Karena anak-anaknya masih kecil dan tentunya jangan sampai jadi korban anak itu dalam perceraian ya harus dilindungi secara hukum," ujar Juru Bicara PA Depok, Kamal Syarif di kantornya, Kamis (23/11/2023).

"Makanya Irish Bella sebagai ibu kandungnya ingin mengasuh anak ingin dilegalkan hak asuh anaknya kepada ibunya," sambungnya.