Irish Bella Tak Gubris Nasihat Pengadilan Agama Depok, Pilih Cerai dari Ammar Zoni

Irish Bella tetap pada pendiriannya, ingin berpisah dari Ammar Zoni. (Foto: Instagram)

DEPOK - Irish Bella tampaknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari Ammar Zoni. Bahkan, nasihat untuk kembali bersatu dari hakim Pengadilan Agama (PA) Depok tidak juga digubrisnya.

Hal itu terkuak dari Kamal Syarif selaku Juru Bicara PA Depok. Di mana, dirinya membeberkan proses sidang Irish Bella. Wanita yang akrab disapa Ibel ini mendapat nasehat khusus dari majelis hakim.

"Iya, Irish Bella telah diberikan nasihat. Namun Irish Bella tetap pada gugatan," jelas Kamal Syarif, Kamis (23/11/2023).

Kendati demikian, pihak pengadilan masih memberikan kesempatan Irish Bella untuk mempertimbangkan keputusannya ini.

"Walaupun demikian, untuk berpikir ulang itu perlu durasi waktu, ikhtiar, karena ini adalah rumah tangga yang masih muda," tuturnya.

Bahkan, Pengadilan Agama Depok melihat jika rumah tangga Irish Bella dan Ammar Zoni haruslah diselamatkan. Terlebih, keduanya memiliki anak yang notabenanya masih kecil.