Jaz Hayat dan Makna Kesetiaan di Lagu Seribu Tahun

JAKARTA - Jaz Hayat biasanya membawakan lagu-lagu asli yang diciptakan untuknya. Namun kali ini berbeda, Jaz menggarap ulang lagu klasik dari penyanyi Singapura, Imran Ajmain, berjudul Seribu Tahun.

Lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 2007 kini dibawakan Jaz dengan nuansa baru. Lagu yang diciptakan oleh Imran Ajmain bersama Taufik Batisah ini berhasil meraih puncak tangga lagu radio Malaysia dan populer pada masanya.

Untuk proses produksi musiknya, Jaz mempercayakan Seek untuk membantu dari tahap workshop, rekaman, hingga siap untuk dirilis.

"Lagu ini mengisahkan tentang kesetiaan seseorang. Biasanya, sebuah lagu memiliki kesimpulan di akhir, tetapi di sini tidak ada, malah mengajukan pertanyaan kembali. Intinya, seseorang bersedia melakukan apapun untuk pasangannya, namun apakah mereka dapat bertahan selama seribu tahun? Itu pesan yang ingin disampaikan," jelas Jaz.

Pemilihan lagu ini sebagai single terbarunya ternyata memiliki kisah menarik bagi Aziz Hayat. "Ketika saya masih di SMA, 'Seribu Tahun' cukup populer di kawasan Asia Tenggara, termasuk Brunei, Singapura, dan Malaysia. Saya menyukai lagu ini karena memiliki makna yang kuat, lirik yang bagus, dan melodi yang indah. Beberapa bulan lalu, saya secara santai merekam lagu ini untuk diunggah di reel Instagram, durasinya singkat, hanya 1 menit 30 detik. Saat itu, saya dan tim A&R sedang membahas pilihan single berikutnya setelah 'Bersamamu'. Saya mencoba untuk mengusulkan ini dan mereka merespons dengan positif."

Lagu ini dipilih langsung oleh Jaz dan memiliki makna khusus baginya. "Saya suka dengan genre balada seperti ini karena mengingatkan saya pada single awal, seperti ketika saya menyanyikan 'Kasmaran' dan 'Teman Bahagia'. Liriknya sederhana tetapi memiliki makna mendalam, dan saya berharap suatu hari nanti bisa menulis lirik seperti ini."