Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat dan Makna Kesetiaan di Lagu Seribu Tahun

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |00:01 WIB
Jaz Hayat dan Makna Kesetiaan di Lagu Seribu Tahun
Jaz Hayat rilis lagu Seribu Tahun (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat biasanya membawakan lagu-lagu asli yang diciptakan untuknya. Namun kali ini berbeda, Jaz menggarap ulang lagu klasik dari penyanyi Singapura, Imran Ajmain, berjudul Seribu Tahun.

Lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 2007 kini dibawakan Jaz dengan nuansa baru. Lagu yang diciptakan oleh Imran Ajmain bersama Taufik Batisah ini berhasil meraih puncak tangga lagu radio Malaysia dan populer pada masanya.

Untuk proses produksi musiknya, Jaz mempercayakan Seek untuk membantu dari tahap workshop, rekaman, hingga siap untuk dirilis.

Jaz Hayat dan Makna Kesetiaan di Lagu Seribu Tahun

"Lagu ini mengisahkan tentang kesetiaan seseorang. Biasanya, sebuah lagu memiliki kesimpulan di akhir, tetapi di sini tidak ada, malah mengajukan pertanyaan kembali. Intinya, seseorang bersedia melakukan apapun untuk pasangannya, namun apakah mereka dapat bertahan selama seribu tahun? Itu pesan yang ingin disampaikan," jelas Jaz.

Pemilihan lagu ini sebagai single terbarunya ternyata memiliki kisah menarik bagi Aziz Hayat. "Ketika saya masih di SMA, 'Seribu Tahun' cukup populer di kawasan Asia Tenggara, termasuk Brunei, Singapura, dan Malaysia. Saya menyukai lagu ini karena memiliki makna yang kuat, lirik yang bagus, dan melodi yang indah. Beberapa bulan lalu, saya secara santai merekam lagu ini untuk diunggah di reel Instagram, durasinya singkat, hanya 1 menit 30 detik. Saat itu, saya dan tim A&R sedang membahas pilihan single berikutnya setelah 'Bersamamu'. Saya mencoba untuk mengusulkan ini dan mereka merespons dengan positif."

Lagu ini dipilih langsung oleh Jaz dan memiliki makna khusus baginya. "Saya suka dengan genre balada seperti ini karena mengingatkan saya pada single awal, seperti ketika saya menyanyikan 'Kasmaran' dan 'Teman Bahagia'. Liriknya sederhana tetapi memiliki makna mendalam, dan saya berharap suatu hari nanti bisa menulis lirik seperti ini."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137534/jaz_hayat-qH9V_large.JPG
Jaz Hayat Ingin Lagu di Album Pesan Cinta Jadi Soundtrack Film, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/205/3118755/aruma-gmUB_large.jpeg
Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/205/3115979/jaz_hayat-MzkT_large.jpg
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/205/3113649/jaz_hayat-3Ld1_large.JPG
Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/205/3094626/jaz_hayat-e5v2_large.JPG
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/205/3059245/jaz_hayat-OEbx_large.jpeg
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement