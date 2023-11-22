Kim Byung Man Resmi Bercerai setelah 12 Tahun Menikah

Kim Byung Man resmi bercerai dari istrinya setelah 12 tahun menikah. (Foto: SBS)

SEOUL - Bintang Law of the Jungle, Kim Byung Man resmi bercerai dari sang istri setelah 12 tahun pernikahan. Kabar tersebut diumumkan agensinya, Sky Turtle, pada 22 November 2023.

“Kim Byung Man telah resmi bercerai dari istrinya tahun ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (22/11/2023).

Berdasarkan pemberitaan media lokal, sang komedian dan mantan istrinya sudah pisah rumah sejak sidang perceraian mereka dimulai beberapa bulan silam. Sayang tak ada penjelasan mendetail alasan Byung Man bercerai dari sang istri.

Kim Byung Man menikahi mantan istri yang lebih tua 7 tahun darinya itu, pada 2011. Perempuan yang bergelut di dunia pendidikan itu sudah memiliki anak sebelum menikah dengan sang komedian.

Sementara itu, Kim Byung Man telah menyelesaikan penayangan variety show Out Now! Captain Kim yang tayang di MBN, pada 15 Juli hingga 16 September 2023.*

