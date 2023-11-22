Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sibuk Terjun Politik, Aditya Zoni Tak Ingin Ikut Campur Soal Rumah Tangga Ammar Zoni

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:12 WIB
Sibuk Terjun Politik, Aditya Zoni Tak Ingin Ikut Campur Soal Rumah Tangga Ammar Zoni
Aditya Zoni tak ingin ikut campur urusan rumah tangganya Ammar Zoni (Foto: Instagram/real_aditya1)
JAKARTA - Adik Ammar Zoni, Aditya Zoni ikut buka suara terkait gugatan cerai yang dilayangkan kakak iparnya, Irish Bella kepada sang kakak. Akan tetapi, Aditya Zoni mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari sang kakak, Ammar Zoni terkait gugatan tersebut.

Bahkan, Aditya Zoni belakangan ini belum bertemu dengan kakaknya. Meski terus berkomunikasi lewat telepon, hingga kini belum ada obrolan lebih dalam mengenai permasalahan rumah tangganya.

"Belum ada info sih (gugat cerai) karena kan lagi sibuk juga, telpon tiap hari cuma kayak untuk ngobrol, untuk ketemu sama Bang Amar tuh lagi susah sekarang," ujar Aditya Zoni dikutip dari kanal YouTube STARPRO, Rabu (22/11/2023).

Aditya Zoni dan keluarga

Pasalnya, Aditya Zoni sendiri belakangan tengah disibukkan dengan kegiatan barunya di dunia politik. Selama beberapa bulan belakangan ini, ia mengaku sulit menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sang kakak.

"Kalau saya kan jujur lagi sibuk untuk turun Dapil ya jadi memang selama tiga bulan belakangan ini dan tiga bulan ke depan saya itu jarang ada waktu sih," sambungnya.

Suami Yasmine Ow ini menyebut bahwa sang kakak mungkin telah berkomunikasi dengan ayah mereka terkait keputusannya untuk bercerai. Sedangkan kepada adik-adiknya, belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

"Sebetulnya mungkin sudah dibicarakan kali ya sama Bang Amar sama bapak atau gimana saya enggak tahu itu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
