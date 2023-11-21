Aktris A Business Proposal Hwang Bora Umumkan Kehamilan Pertama

SEOUL - Aktris A Business Proposal, Hwang Bora mengumumkan kabar bahagia. Lewat Instagram, dia mengumumkan, tengah menantikan kelahiran anak pertamanya.

“Setahun setelah menikah, Tuhan berkenan mengirimkan seorang bayi di tengah-tengah kami,” ujar aktris 40 tahun tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada 19 November silam.

Bora awalnya mengira, bertemu dan menikah dengan sang suami adalah hal paling bahagia dalam hidupnya. Dia tak pernah mengira, menikah dan hamil memberi kebahagiaan besar untuknya.

“Ini pertama kali aku merasakan cinta yang membuatku ingin memberikan segala yang kupunya. Malaikatku, Oh Deok (panggilan sang janin), kau mengajarku mencintai seseorang bahkan sebelum kau lahir. Terima kasih sudah menjadi anakku,” kata sang aktris.

Aktris Hwang Bora menikah dengan CEO WALKHOUSECOMPANY, Kim Young Hoon, pada November 2022, setelah 10 tahun pacaran. Young Hoon merupakan adik laki-laki aktor Ha Jung Woo dan putra aktor veteran Korea, Kim Yong Gun.*

(SIS)