Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktris A Business Proposal Hwang Bora Umumkan Kehamilan Pertama

Andrean Pulungan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:05 WIB
Aktris <i>A Business Proposal</i> Hwang Bora Umumkan Kehamilan Pertama
Hwang Bora umumkan kehamilan pertama. (Foto: Instagram/@pinggumama)
A
A
A

SEOUL - Aktris A Business Proposal, Hwang Bora mengumumkan kabar bahagia. Lewat Instagram, dia mengumumkan, tengah menantikan kelahiran anak pertamanya. 

“Setahun setelah menikah, Tuhan berkenan mengirimkan seorang bayi di tengah-tengah kami,” ujar aktris 40 tahun tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada 19 November silam. 

Bora awalnya mengira, bertemu dan menikah dengan sang suami adalah hal paling bahagia dalam hidupnya. Dia tak pernah mengira, menikah dan hamil memberi kebahagiaan besar untuknya. 

“Ini pertama kali aku merasakan cinta yang membuatku ingin memberikan segala yang kupunya. Malaikatku, Oh Deok (panggilan sang janin), kau mengajarku mencintai seseorang bahkan sebelum kau lahir. Terima kasih sudah menjadi anakku,” kata sang aktris. 

Hwang Bora umumkan kehamilan pertama. (Foto: Instagram/@pinggumama)

Aktris Hwang Bora menikah dengan CEO WALKHOUSECOMPANY, Kim Young Hoon, pada November 2022, setelah 10 tahun pacaran. Young Hoon merupakan adik laki-laki aktor Ha Jung Woo dan putra aktor veteran Korea, Kim Yong Gun.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement