GISCUP 10 Suguhkan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila

JAKARTA - Global Islamic School (GIS) kembali menggelar acara rutin perlombaan tahunan yakni GISCUP. Pada 2023, GISCUP sudah memasuki usia ke-10.

GISCUP 10 mengangkat tema kebhinekaan atau Unity In Diversity ini telah digelar sejak 30 Oktober-10 November 2023. Adapun rangkaian GISCUP 10 ini terdiri dari berbagai perlombaan dari sekolah yang berada Jabodetabek.

Lalu puncaknya GISCUP 10 dihelat pada Minggu, 19 November 2023 secara meriah. Meski di bawah terik matahari sejumlah siswa dan siswi antusias menyaksikan berbagai perfomance dari siswa siswa kelas 7,8 dan 9.

Dwi Supriyanti selaku Kepala Sekolah GIS mengatakan bahwa GISCUP tahun ini menyuguhkan sebuah projek penggambaran pelajar Pancasila.

"Kegiatan ini yang dipadukan dengan project penguatan profil pelajar pancasila di mana melibatkan semua anak didik," ujar Dwi Supriyanti saat ditemui di GIS Condet, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Projek yang dimaksud adalah pembuktian dari para siswa mengadakan sebuah acara besar.

"Sebagai kepanitiaan mulai dari mengurus lomba, kepanitiaan lomba, MC menjual tiket, mencari sponsor tidak ada satupun yang tidak terlibat jadi semua anak terlibat dalam kepanitiaan," jelas Dwi Supriyanti.

Dengan tema keberagaman budaya, para siswa sejak pagi menampilkan tarian tradisional.

"Untuk penampilan ini sendiri ada penampilan yang menampilkan tarian tarian Indonesia kemudian ada juga penampilan dari peserta pemenang. Dan kita ada bintang tamu yaitu Hivi," ungkap Dewi.

Tentunya, pihak sekolah berharap dengan adanya acara GISCUP ini bisa menjadi sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi dan bakat siswa dan siswi Global Islamic School.