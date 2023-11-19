DPMPTSP DKI Jakarta Gelar Lomba Mendongeng untuk Sukseskan Penanaman Nilai Positif Perizinan

JAKARTA - Lomba Mendongeng bersama @layananjakarta dengan tema 'Sebuah Pesan Cerita, Urus Izin Sendiri Itu Mudah' digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Lomba Tingkat Nasional tersebut diketahui sukses diselenggarakan dan bersinergi dengan Kampung Dongeng Indonesia.

Melalui kegiatan ini, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berharap agar warga Jakarta dapat mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Hal itu tentunya sesuai dengan tema lomba mendongeng, yakni 'Urus Izin Sendiri Itu Mudah'.

Benni Aguscandra selaku Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Melalui kampanye publik 'Urus Izin Sendiri itu Mudah', pihaknya berharap agar komunikasi yang efektif dan efisien dalam membangun citra positif birokrasi melalui core values ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.

"Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemampuan bercerita yang mengesankan, tetapi juga pentingnya pesan yang disampaikan melalui media dongeng tersebut,” ujar Benni Aguscandra saat membuka Final Lomba Mendongeng Bersama @layananjakarta disiarkan Youtube Layanan Jakarta, Minggu (19/11/2023).

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen amanah dan dedikasi sepenuh hati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui pendekatan komunikasi sebagai langkah strategis bagi DPMPTSP,” sambungnya.

Benni pun meyakini bahwa dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata 'izin sejak usia dini, maka dapat melunturkan berbagai stigma yang melekat selama ini. Ia juga beranggapan bahwa hal itu dapat menumbuhkan dan mengembangkan nilai yang baik dalam diri anak.

"Penanaman nilai ini, diharapkan dapat menjadi investasi berharga dalam membentuk karakter positif generasi penerus bangsa," imbuh Benni.

Total terdapat 85 Karya Dongeng dari 52 Kabupaten/ Kota, 15 Provinsi di Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam lomba mendongeng bersama @layananjakarta. Benni pun menyampaikan terima kasih yang mendalam dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berpartisipasi.

Banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi membuat Tokoh Perlindungan Anak Inovatif KPAI, Pendiri Kampung Dongeng Indonesia sekaligus Ketua Dewan Juri Lomba Mendongeng bersama @layananjakarta, Mochammad Awam Prakoso atau Kak Awam mengaku gembira.

“Pertama kali di Indonesia dengan total 85 karya dongeng dari berbagai daerah, itu sangat mengejutkan bagi saya karena persoalan dongeng ini, persoalan yang sangat-sangat kita tunggu peran serta masyarakat dan ternyata kita betul-betul diberikan sebuah jawaban yang menurut saya ini solusi,” ungkap Awam.