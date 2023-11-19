Momen Pertemuannya dengan Aaliyah Massaid Disorot, Fuji Sentil Akun Gosip

JAKARTA - Fujianti Utami baru-baru ini bertemu dan berjabat tangan dengan Aaliyah Massaid. Momen pertemuan keduanya pun sontak menjadi perbincangan di kalangan netizen.

Sadar bahwa momen tersebut jadi pembicaraan, Fuji pun memilih untuk angkat bicara. Melalui Instagram Exclusivenya, adik Fadly Faisal ini tampak menyentil akun gosip yang membagikan momen pertemuannya dengan Aaliyah.

"Baru bangun masuk lambe, ampun knp lambe doyan bgt sm gua deh," tulis Fuji di Instagram exclusivenya.

"Cari yg lain aja kek heran," lanjutnya.

Sementara itu, Fuji sendiri mengatakan bahwa ia dan Thariq sama sekali tak ada masalah usai putus. Demikian pula dengan Aaliyah Massaid yang kini merupakan kekasih baru dari mantan pacarnya.