Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Diduga Pakai Gelang Pemberian Asnawi usai Pulang Liburan, Segini Harganya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:01 WIB
Fuji Diduga Pakai Gelang Pemberian Asnawi usai Pulang Liburan, Segini Harganya
Fuji diduga pakai gelang dari Asnawi Mangkualam (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji akhirnya kembali ke Jakarta usai menikmati liburan di Eropa. Saat kembali ke Ibu Kota, adik Fadly Faisal ini disorot karena diduga mengenakan gelang dari pesepak bola, Asnawi.

Momen itu terlihat dari Insta Story Fuji saat duduk di ata koper. Nampak gelang berwarna emas dengan sentuhan batu merah muda itu melingkar di pergelangan tangan Fuji.

“Pap ke mamah,” tulis Fuji dikutip Sabtu (18/11/2023).

Fuji Diduga Pakai Gelang Pemberian Asnawi usai Pulang Liburan, Segini Harganya

Sebagai informasi, gelang tersebut diyakini penggemar Fuji sebagai pemberian dari Asnawi di hari ulang tahunnya. Momen itu terlihat dari akun Instagram, @allfujifashion.

Saat itu, Fuji tengah melakukan unboxing beberapa kado dari kerabat dekat dan keluarga. Banyak netizen yakin gelang keluaran brand Dior itu merupakan kado ulang tahun dari Asnawi untuk Fuji.

“(Gelang) dari yang ada di Korea,” kata akun @eg******.

“Dari yang ada di Korea ini mah,” sambung @na****.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement