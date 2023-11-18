Fuji Diduga Pakai Gelang Pemberian Asnawi usai Pulang Liburan, Segini Harganya

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji akhirnya kembali ke Jakarta usai menikmati liburan di Eropa. Saat kembali ke Ibu Kota, adik Fadly Faisal ini disorot karena diduga mengenakan gelang dari pesepak bola, Asnawi.

Momen itu terlihat dari Insta Story Fuji saat duduk di ata koper. Nampak gelang berwarna emas dengan sentuhan batu merah muda itu melingkar di pergelangan tangan Fuji.

“Pap ke mamah,” tulis Fuji dikutip Sabtu (18/11/2023).

Sebagai informasi, gelang tersebut diyakini penggemar Fuji sebagai pemberian dari Asnawi di hari ulang tahunnya. Momen itu terlihat dari akun Instagram, @allfujifashion.

Saat itu, Fuji tengah melakukan unboxing beberapa kado dari kerabat dekat dan keluarga. Banyak netizen yakin gelang keluaran brand Dior itu merupakan kado ulang tahun dari Asnawi untuk Fuji.

“(Gelang) dari yang ada di Korea,” kata akun @eg******.

“Dari yang ada di Korea ini mah,” sambung @na****.