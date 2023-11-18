Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pekan Depan, Irish Bella dan Ammar Zoni Jalani Sidang Cerai Lanjutan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:02 WIB
Pekan Depan, Irish Bella dan Ammar Zoni Jalani Sidang Cerai Lanjutan
Irish Bella dan Ammar Zoni cerai (Foto: IG Irish Bella)
JAKARTA - Pernikahan Irish Bella dan Ammar Zoni tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya Irish Bella telah melayangkan gugatan cerai terhadap Ammar Zoni ke Pengadilan Agama, Depok, Jawa Barat.

Gugatan tersebut didaftarkan pada 6 November 2023 dengan nomor perkara 3153/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Sidang perdana juga telah digelar, namun Irish Bella dan Ammar Zoni kompak absen. Bahkan tidak ada satupun pihak dari Ammar Zoni yang hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis, 16 November 2023.

"Sementara Muhammad Ammar Akbar tidak hadir di persidangan. Jadi yang hadir hanya pihak Irish Bella," ujar M. Kamal Syarif Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat dikutip dari tayangan YouTube, Sabtu (18/11/2023).

