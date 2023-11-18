4 Tahun Menikah, Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni

JAKARTA - Irish Bella resmi menggugat cerai Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 6 November 2023. Kabar tersebut dikonfirmasi M. Kamal Syarif, hakim PA Depok.

"Gugatan didaftarkan secara elektronik dengan nomor perkara 3123/Pdt.G/2023/PA Depok," kata Kamal Syarif dikutip program Best Kiss, pada Sabtu (18/11/2023).

Sidang cerai perdana Irish Bella dan Ammar Zoni bahkan sudah digelar pada 16 November 2023. Namun sidang itu hanya dihadiri kuasa hukum Irish Bella.

"Namun, Irish dan ammar tidak hadir di sidang perdana," katanya lagi.

Kamal lebih lanjut mengatakan, akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Irish Bella dan Ammar Zoni pada persidangan berikutnya yang akan digelar pada 23 November 2023.

Irish Bella dan Ammar Zoni menikah pada 28 April 2019 dan dikaruniai dua anak. Namun ketika sang aktor terjerat kasus narkoba, hubungannya dengan sang istri dikabarkan renggang.

(jjs)