Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Tahun Menikah, Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:01 WIB
4 Tahun Menikah, Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni
Irish Bella gugat cerai Ammar Zoni di PA Depok. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella resmi menggugat cerai Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 6 November 2023. Kabar tersebut dikonfirmasi M. Kamal Syarif, hakim PA Depok.

"Gugatan didaftarkan secara elektronik dengan nomor perkara 3123/Pdt.G/2023/PA Depok," kata Kamal Syarif dikutip program Best Kiss, pada Sabtu (18/11/2023).

Sidang cerai perdana Irish Bella dan Ammar Zoni bahkan sudah digelar pada 16 November 2023. Namun sidang itu hanya dihadiri kuasa hukum Irish Bella.

"Namun, Irish dan ammar tidak hadir di sidang perdana," katanya lagi.

Kamal lebih lanjut mengatakan, akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Irish Bella dan Ammar Zoni pada persidangan berikutnya yang akan digelar pada 23 November 2023.

Irish Bella dan Ammar Zoni menikah pada 28 April 2019 dan dikaruniai dua anak. Namun ketika sang aktor terjerat kasus narkoba, hubungannya dengan sang istri dikabarkan renggang.

(jjs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172/irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714/irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement