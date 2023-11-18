Selamat! Anggi Marito Resmi Menikah dengan Kenji Ganessha

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol Anggi Marito. Pasalnya, ia resmi menikah dengan Kenji Ganessha sang kekasih, Sabtu 18 November 2023.

Momen pemberkatan pernikahan Anggi Marito dan Kenji Ganessha dibagikan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kenjiro & Anggi.

Pemberkatan pernikahan keduanya tampak dihadiri keluarga dan kerabat terdekat di salah satu gereja di Jakarta.

Anggi Marito resmi melepas status lajangnya di usianya yang ke 21 tahun, sementara Kenji Ganessha di usia 26 tahun.